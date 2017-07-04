Оппозиционер Вячеслав Мальцев уехал из России. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов.

По его словам, Мальцев покинул страну, так как узнал, что его собираются арестовать по уголовному делу о создании экстремистского сообщества.

Куда именно уехал Мальцев, не уточняется. «Он хотел в Молдавию проехать, но через Украину не пустили. Он позже скажет, где остановится окончательно», — рассказал Романов.

Вячеслав Мальцев несколько раз избирался депутатом Саратовской областной думы, а в 2016 году баллотировался в Госдуму по списку «Парнаса». В апреле его задержали в Саратове. Сотрудники правоохранительных органов пришли к нему в квартиру, вскрыли в дверь, а затем доставили оппозиционера в Москву. Во время этого у него случился сердечный приступ. Позже его признали виновным в неповиновении распоряжению сотрудника полиции и приговорили к 15 суткам ареста.

В начале июня обыски прошли и в подмосковном доме Мальцева. Тогда же сотрудники правоохранительных органов задержали его сторонника Алексея Политикова по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.