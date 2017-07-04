Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян думают о переезде за границу. Данные опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

10 % россиян задумываются о переезде за границу

Еще 89 % россиян не хотели бы уезжать из страны.

По сравнению с 2016 годом заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух (17 % против 10 %), и стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках (43 % против 51 %). Россияне стали подходить к вопросу эмиграции более обдуманно: копить деньги, собирать информацию, консультироваться со знакомыми эмигрантами.

Мотивы переезда также изменились. О высоком уровне жизни за границей россияне задумываются меньше, тогда как такие факторы, как социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры и соблюдение прав человека теперь ценятся выше, чем раньше. Также в качестве причин переезда чаще стали называть недовольство политикой властей, категорическое нежелание жить в России или сильную любовь к другой стране.

Наиболее привлекательной для переезда россиянам по-прежнему кажется Германия.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 20–22 июня. В опросе принимали участие 1 800 россиян в возрасте от 18 лет.