В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в Москве на протяжении всего дня 4 июля. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Так, в ближайший час с сохранением на день и вечер 4 июля в Москве местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду.

В ведомстве отметили, что в случае ухудшения погоды возможны подтопления, затруднение движения машин, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждения разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводом.