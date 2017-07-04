Эксперты заявили, что в Москве около медицинских учреждений наблюдается дефицит парковочных мест. Экспертов опросил ТАСС, результаты опубликованы на сайте.

В департаменте транспорта не ответили на вопросы о том, насколько Москва обеспечена парковками возле больниц и поликлиник, заявив, что «в Москве парковочные места организованы везде, где это возможно».

«Все отлично знают, что парковочных мест не хватает. В Москве в целом существует проблема с парковкой, и это, соответственно, отражается на всем — и на социальных объектах, и на дорожной инфраструктуре, и на пробках», — объясняет руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Председатель Транспортной ассоциации московской агломерации Норайр Блудян рассказывает о том, что уже давались «конкретные замечания по нехватке парковочных мест, но в ответ поступала скудная информация, привязанная к конкретному адресу, к конкретной больнице».

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, в свою очередь, отметил, что в Москве вопрос парковочных пространств у больниц решен частично.

По словам вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, дефицит парковок связан с завышенными ценами на платные стоянки по всей Москве. Он предположил, что проблему нехватки стоянок может решить отмена запрещающих знаков в некотором радиусе от медучреждений. При этом эксперты отметили, что дополнительные парковочные места ситуацию не изменят.

Одной из причин поднятия темы парковочных мест у больниц стал инцидент, который произошел с актером Владимиром Этушем. Он долго ждал жену, которая искала парковку, и упал с лестницы и получил травмы. Супруга актера рассказала на своей странице в Facebook, что инцидент произошел из-за того, «что он остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику». Она отметила, что ей «негде было припарковаться у входа в поликлинику», потому что припарковаться можно только за километр.