В августе министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России начнет работу над единой информационной системой по обманутым дольщикам. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня.

«К 1 августа регионы направляют нам сделанные по нашей методике графики, дорожные карты, для того, чтобы мы могли все это отконтролировать в едином режиме. Мы делаем вот такую информационную систему, где мы видим каждый дом по расселению аварийного жилья. То же самое мы будем делать по обманутым дольщикам, опираясь на те дорожные карты, которые нам пришлют субъекты», — заявил Мень, уточнив, что раньше все эти данные хранились разрозненно.

По его словам, парламентские слушания по проблемам дольщиков способствовали комплексному подходу к решению их проблем.

Ранее СМИ сообщили о том, что власти Москвы планируют отказаться от защиты прав обманутых дольщиков, которые купили несколько квартир в инвестиционных целях.