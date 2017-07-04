Схема прохода пассажиров на станцию Солнечная Киевского направления Московской железной дороги изменилась из-за начала работы транспортно-пересадочного узла. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания.

Теперь временная деревянная платформа, принимавшая электропоезда на Москву с пятого пути, закрыта для посадки и высадки пассажиров. Вместо нее нужно использовать платформу № 2, уточнили в ЦППК. Кроме того, для прохода закрыт пешеходный мост.

ЦППК просит планировать маршрут с учетом указанных изменений. «Для удобства пассажиров возле сходов с моста и в месте прохода на деревянную платформу размещены информационные щиты с указанием новой схемы движения на посадку и высадку через конкорс», — добавили в компании.