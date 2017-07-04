«Афиша» добавила к своему приложению-путеводителю для iOS гид по Москве. Об этом The Village рассказали в пресс-службе компании. Скачать приложение можно по ссылке. Версия для Android появится в июле.

«Из нового путеводителя можно узнать, где в Москве попробовать самый вкусный вьетнамский суп фо, лучший кофе и бургер с кактусом, как попасть на кухню в „Москва-Сити“ с видом из самых дорогих российских постапокалиптических фильмов, куда отправиться на шопинг, чтобы отпраздновать покупку биодинамическим вином», — заявили в пресс-службе.

Для гида по Москве был написан новый текст, материалы из бумажного путеводителя «Афиши» по городу не использовались. Также в приложении сейчас доступны путеводители по Барселоне, Вене, Праге и Риму.

С помощью приложения можно узнать погоду и цены в зависимости от времени года, также там доступны конвертер валют, обновляющийся список мероприятий, карта и списки полезных для нового города приложений. В компании обещают обновлять и пополнять приложение, в его новых версиях усовершенствуется дизайн и появятся новые функции.

Приложение сделано при поддержке Райффайзенбанка. В каждый путеводитель встроен закрытый раздел с «подборками нетуристических мест и наиболее интересных отелей», доступный только обладателям карт банка. В путеводителе по Вене этот раздел доступен всем.