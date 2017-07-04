Самая массовая тренировка по боксу на Красной площади в преддверии Дня российского бокса может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство «Москва».

«На Красной площади состоятся мероприятия, направленные на популяризацию этого вида спорта, в их числе — массовая тренировка по боксу под руководством олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лазутина. В тренировке примут участие более 3 тысяч человек», — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

По его словам, в тренировке может принять любой желающий. Мероприятие также собираются поддержать в регионах: тренировки пройдут в Санкт-Петербурге, Грозном, Краснодаре, Перми и других городах.