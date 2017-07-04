С 10 июля на пяти столичных улицах изменится схема движения транспорта. Об этом The Village сообщили в Центре организации дорожного движения.

На участке Новой улицы от Весенней улицы до дома 22 организуют одностороннее движение. При этом на Новой улице разметят 60 парковочных мест. Односторонними также станут участки Карельского бульвара: четная сторона от Вагоноремонтной улицы до Долгопрудной улицы и нечетная сторона — от Долгопрудной улицы до Вагоноремонтной улицы. На этом участке появятся 60 дополнительных парковочных мест.

Кроме того, для исключения затруднений при встречном разъезде автотранспорта и транзитного движения в часы пик односторонним станет участок проезда Досфлота от Лодочной улицы до дома 5. На нем можно будет оставить до 22 автомобилей. Вдобавок к этому 32 дополнительных парковочных места появятся на участке 1-й Боевской улицы от улицы Стромынки до улицы Матросская Тишина.

А на участке 3-й Хорошевской улицы от площади Маршала Бабаджаняна до улицы Берзарина восстановят двустороннюю схему движения и разметят 75 машиномест.

Решение изменить схему движения в ЦОДД приняли в рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения. ЦОДД просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.