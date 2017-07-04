В Москве на базе учебно-курсового комбината ГУП «Мосгортранс» открылась первая городская мотошкола. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Обучение проходит на крытых автодромах и мотодромах комбината, которые доступны круглый год. Учебную программу для мотошколы разработали специалисты департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры вместе со столичным управлением ГИБДД.

Так, есть курс для начинающих «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории А». Здесь также можно повысить уровень мастерства вождения на разовых занятиях с инструкторами. Кроме того, предусмотрены индивидуальные уроки, в программу которых входят скоростное прохождение поворотов, маневрирование в ограниченном пространстве, экстренное торможение с применением разных методик торможения, контрруление и упражнения на реакцию.

Сейчас в школе уже обучаются более 50 мотоциклистов, а первые 12 выпускников получат права категории А уже 10 июля.