В Москве 15 июля пройдет массовая акция по мотивам творчества художника Ивана Айвазовского. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В течение дня участники мероприятия под руководством художников будут на свежем воздухе создавать картины на водную тематику карандашом, гуашью, акварелью и даже песком. Все необходимое для рисования бесплатно выдадут на месте.

«Пленэр — событие для всех, кто любит рисовать. Здесь смогут встретиться профессиональные художники, ученики и преподаватели худстудий, а также просто москвичи, увлекающиеся живописью», — отметил первый заместитель руководителя дирекции по развитию культурных центров Павел Хлопин.

Уточняется, что регистрироваться на «Московский пленэр» не нужно. Присоединиться к акции смогут участники с любым уровнем подготовки.