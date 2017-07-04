Общероссийский народный фронт откроет новое направление по работе с молодежью. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на источники, близкие к руководству организации.

По словам главы исполкома ОНФ Алексея Анисимова, планируется, что внутри каждого проекта появится свой молодежный координатор, который будет привлекать в организацию новых молодых людей.

Кроме того, ОНФ хочет запустить серию конкурсов для молодежи. В частности, речь идет о конкурсе на описание будущего России в 500 символах и конкурсах народного творчества. «Это могут быть песни, танцы, стихи собственного сочинения в исполнении молодых людей», — рассказал собеседник «РБК». Победители конкурсов смогут встретиться с чиновниками, известными политиками, представителями бизнеса «вплоть до встречи с президентом».

Новое направление, скорее всего, назовут «Молодежка ОНФ».

По данным издания, ОНФ решил уделять больше внимания работе с молодежью в связи с прошедшими в России акциями протеста. «Для власти не остался незамеченным выход молодежи на акции протеста. Она должна реагировать на это, и ОНФ как президентское движение может привлечь молодых людей к своим проектам и деятельности», — пояснил «РБК» источник, близкий к Кремлю.

В России 26 марта и 12 июня прошли акции протеста против коррупции после того, как Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах, в том числе в Москве и Петербурге, акции не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями. Среди участников акции (в том числе задержанных полицией) оказалось много молодежи и несовершеннолетних.