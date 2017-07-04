Правительство дополнительно выделит на поддержку валютных ипотечников 2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на замминистра финансов России Алексея Моисеева сообщает «Интерфакс».

Он заявил, что правительство начало разрабатывать мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. Деньги выделят из резервного фонда.

По его словам, всего власти подготовили два проекта по поддержке валютных ипотечников, авторами которых являются Минфин и Минстрой. «Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем», — добавил чиновник.