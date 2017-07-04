Глава министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской рассказал о том, сколько в стране производится мусора. Его слова приводит «Российская газета».

5 000 000 000 тонн мусора

производится в России

По его словам, порядка 90 % от этого объема приходится на отходы от добычи и обогащения сырья. При этом уровень утилизации и обезвреживания всех видов отходов немного превышает 50 %.

«Следует сказать, что объем использования отходов из отвалов горных пород за последний год увеличился на 10 % — до 54 %», — заявил Донской. Он отметил, что проблем с переработкой твердых коммунальных отходов значительно больше.

В 2014 году из 71 миллиона ТКО в хозяйственный оборот вовлекли только 7,5 %, остальное отправлено на захоронение. «В 80-е годы в Советском Союзе перерабатывалось до 60 % бумаги, до 50 % текстиля, свыше 30 % шин. Сейчас показатели переработки бумаги и резины составляют 36 % и 10 % соответственно», — добавил он.

Наиболее остро вопрос с накоплением мусора стоит в Московской области, куда свозят отходы и из области, и из Москвы. «Нет готовых полигонов, которые могли бы принимать такой объем. Есть проект нового полигона в Орехово-Зуеве, но он пока на бумаге», — сказал Донской.

Для решения проблемы в регионе необходимо возвести заводы по термическому обезвреживанию отходов с выработкой электроэнергии и начать вывозить мусор из Москвы в отдаленные от населенных пунктов места.