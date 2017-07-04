МЧС предупредило о граде вечером 4 июля
МЧС предупредило, что вечером во вторник, 4 июля, в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Ранее в ведомстве отметили, что в случае ухудшения погоды возможны подтопления, затруднение движения машин, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждения разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводом.
В среду, 5 июля, погода должна незначительно улучшиться. По прогнозам Гидрометцентра, в городе будет облачно с прояснениями, местами — дождь.
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