МЧС предупредило, что вечером во вторник, 4 июля, в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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По прогнозам ФГБУ Центральное УГМС ближайший час, день, вечер 04 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, ветер12-17м/с — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) July 4, 2017

Ранее в ведомстве отметили, что в случае ухудшения погоды возможны подтопления, затруднение движения машин, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждения разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводом.

В среду, 5 июля, погода должна незначительно улучшиться. По прогнозам Гидрометцентра, в городе будет облачно с прояснениями, местами — дождь.