Расписание ночного аэроэкспресса до аэропорта Домодедово изменят с 8 по 18 июля из-за ремонта на Московской железной дороге. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЖД сообщает информагентство «Москва».

Рейс Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово с отправлением в 00:30 перенесли на 00:45.

«Компания „Аэроэкспресс“ просит учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за возможные причиненные неудобства», — сообщили в пресс-службе.