Власти Москвы хотят закрепить за электромобилями парковочные места около заправочных станций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, передает агенство «Москва».

«На сегодняшний день вместе с министерством транспорта России мы обсуждаем вопрос для скорейшего принятия решения правительством России, чтобы парковочные места около заправочных станций можно было законодательно закрепить за электрической машиной, чтобы их не занимал никто другой, кроме владельца электрической машины», — сказал Ликсутов.

Он также рассказал, что существует программа по развитию сети электрозаправок в Москве. Сейчас в Москве работает около 80 электрозаправок. Планируется, что точек, где можно зарядить машину, за несколько лет станет 200.