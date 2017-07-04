Обновлено: добавлены комментарии регионального управления МЧС и пресс-службы Балтийского завода

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге загорелась строящаяся плавучая АЭС «Академик Ломоносов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Атомные реакторы на станции еще не установлены, топливо не загружено. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет тушение», — отметил он.

Пожар локализовали на площади в 16 квадратных метров, ситуация находится под контролем.

Официального подтверждения этой информации пока нет. The Village писал о строительстве плавучей АЭС в Петербурге.

UPD (16:11): В пресс-службе регионального управления МЧС прокомментировали информацию об инциденте. В ведомстве сообщили, что около 14:15 произошло короткое замыкание аккумуляторных батарей без последующего горения. В 15:25 пожар ликвидировали.

UPD (16:36): В пресс-службе Балтийского завода заявили, что задымление произошло на достроечной набережной у плавучего энергоблока. «Сгорел генератор, но это не имеет отношения к плавучему энергоблоку. Технический момент, на работу завода не повлияет, задымление было локализовано собственными силами», — добавили в пресс-службе.