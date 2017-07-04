В министерстве коммуникаций и связи предложили расширить административную и уголовную ответственность за нелегальное проникновение на объекты, подлежащие ведомственной или государственной охране.

Ведомство разработало законопроект, позволяющий штрафовать или лишать свободы за проникновение на любые такие объекты. Документ размещен на сайте правительства России. Сейчас наказание следует только за проникновение на подземные или подводные объекты.

В России ведомственная и государственная охрана есть не только у тоннелей метро и гидротехнических сооружений, но и у других объектов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Из-за этого должно быть введено наказание за проникновение на любые охраняемые объекты. В качестве примера в документе приводятся объекты связи и железной дороги.

Авторы документа отмечают, что ответственность необходимо усилить, так как посторонние приходят на объекты для того, чтобы сделать селфи или спрыгнуть с большой высоты.