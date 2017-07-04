Голосование о включении в программу реновации является способом обсуждения общественно важных проблем, которое не несет правовых последствий для его участников. Такой ответ мэрия направила в суд по иску о признании недействительным постановления о порядке учета мнения москвичей. Об этом сообщает агентство «РБК».

В отзыве подчеркнули, что голосование не является формой осуществления власти населением. С его помощью каждому заинтересованному лицу лишь дается возможность участвовать в обсуждении.

Конечная цель обсуждения — «выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам и получение общественной оценки проекта программы реновации».