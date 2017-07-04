Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку болгарской авиакомпании Bulgaria Air после задержки вылета более 20 ее рейсов из Шереметьева. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, эти задержки произошли с 30 июня по 4 июля. При этом выяснилось, что в некоторых случаях во время задержки компания не предоставила пассажирам необходимые услуги.

В Bulgaria Air задержки рейсов объяснили «небывалым штормом с ливнями», которые накрыли Москву 30 июня. В авиакомпании уточнили, что из-за этого аэропорт не работал несколько часов, поэтому задержали более 200 рейсов, а четыре рейса авиаперевозчика отменили.

​Представители компании также заявили, что ситуация с задержками рейсов постепенно «стабилизируется». В Bulgaria Air подчеркнули, что пострадавших от задержек пассажиров «каждые два часа авиакомпания обеспечивает питанием» и размещают в гостинице. Пассажиры задержанных рейсов, которые хотят купить билет другой авиакомпании по тем же маршрутам, могут сделать это и вернуть потраченную сумму у болгарского перевозчика.

В ночь с 3 на 4 июля пассажиры Bulgaria Air пожаловались на задержки вылета из Шереметьева. За день до этого задержки рейсов в аэропорту Бургаса в Болгарии привели к тому, что там застряли 250 российских туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным АТОР, рейсы Bulgaria Air консолидировал туроператор Solvex. Первый разовый допуск на рейс Москва — Бургас авиакомпания получила 27 июня. В этот день рейс выполнили с задержкой в пять часов из-за «поздней выдачи разрешения и необходимости последующих согласований». В Solvex 30 июня заявили АТОР, что болгарский перевозчик получил допуски на все чартеры до 12 сентября. Рейсы авиаперевозчика полностью замещают отмененные рейсы в Бургас перевозчика «ВИМ-Авиа». Согласно полученному разрешению, перевозчик летает в Бургас по вторникам и пятницам.