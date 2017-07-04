Министр культуры Владимир Мединский ответил на критику в адрес своей научной диссертации. Соответствующая статья министра опубликована в «Российской газете».

Поначалу не поверил. Думал, розыгрыш. Ну что за «лженаука» в XXI веке? Не на летающем же острове Лапута поселились граждане из «Диссернета»? Владимир Мединский, министр культуры

Мединский пояснил, что в истории нет беспристрастного подхода и что беспристрастно пытаются рассуждать «получатели грантиков какого-то болонского евроуниверситета, греясь на озере Комо».

«Что значит — нельзя рассматривать исторические труды и события с позиции национальных интересов? Почему это „лженаучно“? Вот это вообще за гранью моего понимания. Пардон, а с позиций интересов какой другой страны я должен рассматривать историю своего Отечества?» — удивился министр.

По словам Мединского, на исторические события нельзя смотреть без сопереживания. Глава Минкультуры также выразил уверенность, что народные идеи и мифы исторически весомее объектов материальной культуры.

Докторскую диссертацию Владимира Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Он посчитал, что работа «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Диссертацию министра рассмотрят в пятницу, 7 июля.