Генконсульство России в болгарском городе Варна рекомендовало россиянам воздержаться от услуг авиакомпании Bulgaria Air из-за задержек рейсов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Крайне не рекомендуем приобретать билеты авиакомпании „Болгария Ер“ до нормализации графика вылетов по маршруту Бургас — Москва и Бургас — Санкт-Петербург!» — говорится в сообщении консульства.

В случаях задержки рейсов ведомство советует предъявлять претензии по горячей линии Ростуризма и в Московскую транспортную прокуратуру.

В ночь с 3 на 4 июля пассажиры Bulgaria Air пожаловались на задержки вылета из Шереметьева. За день до этого задержки рейсов в аэропорту Бургаса в Болгарии привели к тому, что там застряли 250 российских туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Московская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании.