Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: боты Первого канала для раскрутки, запрет российским артистам въезжать на Украину, задержки рейсов Bulgaria Аir и чтение Библии в кафе как форма митинга.

Уход Accessorize из России

Британский бренд магазинов женских аксессуаров Accessorize уходит с российского рынка. Сейчас у сети осталась всего одна точка в торговом центре «Европейский», которая, по словам сотрудников, работает последние дни.

В июне стало известно, что компания Podium Market, развивавшая бренд в России, прекращает свою розничную деятельность. По данным СМИ, развитием Accessorize теперь может заняться новый партнер.

Выезд Вячеслава Мальцева за границу

Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию из-за возможного ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. Куда именно уехал Мальцев, не уточняется.

Вячеслав Мальцев несколько раз избирался депутатом Саратовской областной думы, а в 2016 году баллотировался в Госдуму по списку «Парнаса». В начале июня в подмосковном доме Мальцева прошли обыски. Тогда же сотрудники правоохранительных органов задержали его сторонника Алексея Политикова по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.



Боты Первого канала для раскрутки

Продюсеров общественно-политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале уличили в том, что они привлекают новую аудиторию с помощью интернет-ботов. Как выяснили «Ведомости», подавляющее большинство сообщений в аккаунте шоу @Vremya_Pokazhet отправляли пользователи Twitter, крайне похожие на ботов, имитирующих поведение реальных людей.

Запрет российским артистам въезжать на Украину

Государственная пограничная служба Украины ввела запрет на въезд в страну 70 российским артистам. Причиной такого решения стало посещение попавшими под санкции россиянами Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет.

Задержки рейсов Bulgaria Аir

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку болгарской авиакомпании Bulgaria Air после задержки вылета более 20 ее рейсов из Шереметьева. По данным ведомства, задержки произошли с 30 июня по 4 июля. При этом выяснилось, что в некоторых случаях во время задержки компания не предоставила пассажирам необходимые услуги.

Генконсульство России в болгарском городе Варна рекомендовало россиянам временно воздержаться от услуг авиакомпании.

Чтение Библии в кафе как форма митинга

Министерство юстиции приравняло коллективное чтение Библии в кафе к митингу. Ведомство считает, что подобные мероприятия должны согласовываться с местными властями. По словам замминистра юстиции Михаила Гальперина, согласование необходимо для обеспечения безопасности участников мероприятия и других посетителей кафе.

Таким образом, Россия официально ответила на запрос ЕСПЧ по делу Колясникова, которого в 2014 году оштрафовали в Сочи за проведение публичного мероприятия без согласования.

Первый банкомат Тинькофф банка

Тинькофф банк начал формировать сеть собственных банкоматов. Банк уже установил свой первый собственный банкомат в торговом центре «Водный» в Москве. Ранее банк пользовался банкоматами партнеров.