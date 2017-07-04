Московские чиновники проводят закрытые встречи с председателями избиркомов и жителями столицы для подготовки к муниципальным выборам, в которых примет участие оппозиция. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на участников встреч.

Так, 29 июня глава управы района Строгино Виктор Коновалов провел закрытое совещание с участием председателей участковых избирательных комиссий. По словам участников встречи, Коновалов рассказывал о необходимости противостоять оппозиции: «Наша задача, чтобы эти выборы прошли без всяких „влево-вправо“, скажем так. Вы все понимаете, о чем идет речь». Глава управы также предупредил избиркомы о возможных провокациях со стороны оппозиции.

Кроме того, в Фили-Давыдково прошла встреча директора бюджетного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания № 31» Ларисы Карповой, выдвигающейся от «Единой России», с пенсионерами. На встрече Карпова рассказывала о заслугах партии в работе социального центра.

Ранее об агитации кандидатов от «Единой России» в бюджетных учреждениях также сообщал сотрудник московского отделения КПРФ Юрий Урсу. По его словам, 27 июня в детском саду прошла встреча кандидатов «Единой России», среди которых есть заместитель директора школьного комплекса.