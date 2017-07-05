Госдума решила отложить рассмотрение законопроекта о наказании за мат в семье. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на главу комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова.

«Пока комитет не будет предлагать Думе его рассмотреть», — сказал Крашенинников «РБК». Однако он отметил, что это не значит, что проект отложат надолго. Задержку он объяснил в том числе общественным резонансом, вызванным инициативой.

Еще один депутат заявил изданию, что «законопроект абсолютно неисполним». «Если всех, кто матерится дома, начать по нему сажать на 15 суток, то у нас, извините, „обезьянников“ не хватит», — сказал он.

Запретить нецензурные выражения в семье предложила группа депутатов-единороссов во главе с Валентиной Терешковой. По мнению авторов, возможность наказывать за мат дома положительно повлияет «на нравственные отношения, воспитание несовершеннолетних», а также устранит «нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывающую у них чувство незащищенности». Также на принятии нового закона настаивает МВД.

Законопроект должен ввести ответственность за семейно-бытовое дебоширство, которая отсутствует в КоАП РФ, но прописана в региональных кодексах. Так, за мат в семье можно будет получить административный арест до 15 суток либо 40 часов обязательных работ. При этом статьи о семейно-бытовом дебоширстве в региональных кодексах признали утратившими силу по искам прокуратуры, потому что они пересекаются с федеральной статьей о мелком хулиганстве.