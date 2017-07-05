Российское правительство продлило действие продуктового эмбарго еще на один год — до 31 декабря 2018-го. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Таким образом власти отреагировали на расширение черного списка, подготовленного властями США, и решение Евросоюза продлить антироссийские санкции.

«В очередной раз политика берет верх над экономикой и вообще по большому счету над здравым смыслом. В этой ситуации мы будем реагировать адекватно», — обещал ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Ранее продлевающий эмбарго приказ также подписал президент страны Владимир Путин.

Контрсанкции впервые ввели в 2014 году. Они распространяются на поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Канады, Австралии, Исландии, Норвегии, Албании, Черногории, Лихтенштейна, Украины и стран Европейского союза.