С 5 июля стала обязательной регистрация беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс приняли летом 2016 года.

Заниматься постановкой беспилотников на учет будет подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», которое разработало технологию идентификации дронов.

Для дронов от 250 граммов до 30 килограммов Госдума прописала упрощенный порядок учета. Минтранс разработал эти правила еще в начале 2017 года, однако пока соответствующее постановление правительства не подписано и не опубликовано.

Предполагается, что для постановки беспилотника на учет его владелец должен будет предоставить все данные об аппарате, а также свою контактную информацию. Это следует делать при покупке аппарата в России или в течение 10 дней после ввоза беспилотника в Россию. Заявление можно будет подать в электронном виде. После этого владельцу пришлют регистрационный номер, который надо будет наклеить или нарисовать на борту беспилотника. Номер не будут выдавать судимым за терроризм и хулиганство, состоящим на учете в наркологическом или психдиспансере, а также тем, кого отстранили от управления беспилотниками через суд.

Тяжелые беспилотники должны быть зарегистрированы как обычные воздушные суда. В законодательстве также появилось понятие беспилотных авиационных систем, в которых один пилот управляет сразу несколькими дронами.