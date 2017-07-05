Специалисты «Левада-центра» выяснили, кого россияне хотели бы видеть президентом страны после выборов 2018 года.

66 % Россиян хотят переизбрания Путина

президентом страны

Еще 18 % респондентов предпочли бы, чтобы страной управлял другой человек, а 16 % — затруднились с ответом.

Треть россиян (34 %) считают, что будущий президент России должен проводить более жесткую линию во внутренней политике. 12 % настаивают, что во внутренней политике нужна либерализация. А еще 42 % предлагают придерживаться нынешнего курса.

19 % респондентов считают, что будущему главе страны нужно усилить противостояние Западу. 13 % опрошенных, наоборот, уверены, что сторонам пора пойти на компромисс. А 56 % высказались за сохранение существующего подхода.

Социолог «Левада-центра» Денис Волков объяснил, что за ужесточение курса всегда высказываются от четверти до трети россиян, но понять, что именно они имеют в виду, невозможно. «Рядовые россияне не в курсе законодательных ужесточений, притеснения оппозиции — это проходит мимо них. К тем, кто так отвечает, относятся люди постарше и победнее: они живут не очень хорошо и хотели бы, чтобы „жесткая рука навела порядок“, у них нет никакой надежды, кроме как на власть», — рассказал он газете «Ведомости».

Опрос проводился с 23 по 26 июня среди 1 600 респондентов.