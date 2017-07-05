Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя увеличилось до 10 часов. Об этом сообщается на официальном сайте штаба организации паломничества.

В связи с этим вводится новый режим доступа к святыне. При увеличении времени ожидания в очереди до девяти часов вход в нее ограничат в 16:30. Это делается для того, чтобы последние вышедшие из храма паломники успели воспользоваться метрополитеном до момента окончания его работы.

Сейчас вход в очередь для поклонения мощам находится на пересечении Фрунзенской набережной и улицы 3-я Фрунзенская. Ближайшая к этой точке станция метро — «Фрунзенская», также можно добраться от станции метро «Воробьевы горы». Посетить храм Христа Спасителя для поклонения мощам можно по 12 июля.

Часть мощей, а именно левое ребро Николая Чудотворца, впервые за 930 лет привезли из Италии в Россию. Из Москвы святыню доставят в Санкт-Петербург, где она пробудет до 28 июля, после чего мощи вернутся в Италию.