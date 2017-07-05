В среду, 5 июля, в переходах станций «Кузнецкий Мост» и «Таганская» закрыли на ремонт эскалаторы. Об этом The Village сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Во время работ специалисты снимут и отремонтируют ступени и тяговые цепи, обеспечивающие их движение. Работы, которые проводятся в соответствии с утвержденным графиком ремонта, продлятся до 11 августа. В каждом переходе будет работать по три эскалатора. Таким образом, ремонт не повлияет на работу станций», — рассказали представители информационного центра.

Всего на ремонт закроют два эскалатора. Один из них установлен в переходе с «Кузнецкого Моста» на «Лубянку», второй — в переходе с кольцевой «Таганской» на радиальную.