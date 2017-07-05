15 августа в День археолога в Музее Москвы откроется выставка находок, обнаруженных во время работ по программе «Моя улица». Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

На выставке посетители увидят кремневый резец эпохи неолита, обнаруженный археологами на Сретенке, и скребок эпохи мезолита, найденный на Покровском бульваре. Также горожанам покажут клады — медные монеты XVIII века с Бульварного кольца, и серебро, спрятанное в шахматной фигуре слона. Шахматный клад относят к эпохе Ивана Грозного. Археологи предполагают, что владелец не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их в пустых костяных фигурах. Всего для выставки подготовят около 50 экспонатов.

Более подробную информацию о выставке опубликуют на сайте музея.