Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект поправок о предоставлении налоговых льгот участникам программы реновации. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Соответствующий законопроект внес депутат Николай Гончар, который выступил одним из авторов закона о сносе жилья в Москве. Он предлагал освободить Московский фонд реновации от налога на прибыль и НДС, а тех граждан, которые получат от фонда новое жилье, — от налога на доходы. По мнению депутата, такая мера позволила бы снизить налоговую нагрузку на участников программы сноса пятиэтажек.

Комиссия указала, что формулировки проекта позволят освободить от налога всех плательщиков вне зависимости от того, попадает ли их дом под снос. При этом предлагаемые льготы носят индивидуальный характер, что не предусмотрено в Налоговом кодексе. Вопрос о предоставлении льгот самому фонду в правительстве назвали преждевременным, так как он еще не создан.

Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская уточнила, что критика законопроекта правительством еще не означает, что его не примут парламентарии. По ее словам, в новом созыве Госдумы соответствующие заключения не имеют определяющего значения.