Немецкий город Лейпциг передаст Москве два мозаичных панно 50-х годов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

На одном из артефактов изображена Красная площадь с Мавзолеем Ленина на фоне Кремлевской стены, а на другом — промышленная карта СССР. Размер каждого панно — примерно 9 на 15 метров. Мозаику, созданную неизвестным советским мастером, нашли в 2016 году во время реставрации Советского павильона на Лейпцигской ярмарке.

Фото: mos.ru Фото: mos.ru

Передача артефактов пройдет в ноябре 2017 года на европейской реставрационной выставке Denkmal в Москве. А в следующем году панно разместят в павильоне № 1 на ВДНХ.