Новый фонтан на Патриарших прудах
Вечером во вторник, 4 июля, на Патриарших прудах заработал фонтан. Первыми об этом сообщили в сообществе «Патриаршие» в фейсбуке.
Журналистка Ольга Гринкруг предположила, что фонтан установили владельцы ресторана Gilda Тимура Ланского из сети «Чайхона № 1» и Александра Оганезова из Glenuill, Cutfish и Remy Kitchen Bakery, который должен открыться в здании бывшего кафе «Павильон». PR-менеджер Gilda Наталья Седова заявила The Village, что заведение не имеет отношения к установке фонтана. «У кого-то свадьба и поэтому там его установили. Больше у меня информации нет, но он точно не наш», — отметила она.
Также фотографии и видео с фонтаном выложили несколько пользователей социальных сетей.
К утру среды фонтан перестал работать.
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