Вечером во вторник, 4 июля, на Патриарших прудах заработал фонтан. Первыми об этом сообщили в сообществе «Патриаршие» в фейсбуке.

Журналистка Ольга Гринкруг предположила, что фонтан установили владельцы ресторана Gilda Тимура Ланского из сети «Чайхона № 1» и Александра Оганезова из Glenuill, Cutfish и Remy Kitchen Bakery, который должен открыться в здании бывшего кафе «Павильон». PR-менеджер Gilda Наталья Седова заявила The Village, что заведение не имеет отношения к установке фонтана. «У кого-то свадьба и поэтому там его установили. Больше у меня информации нет, но он точно не наш», — отметила она.

Также фотографии и видео с фонтаном выложили несколько пользователей социальных сетей.

Патриаршие пруды. Новый фонтан... #фонтаны #явижумоскву #моямосква #прогулкипомоскве #патриаршиепруды Публикация от Золотой Лев (@alextittor) Июл 4 2017 в 3:19 PDT

#moscow Публикация от oxpo1007 (@oxpo1007) Июл 4 2017 в 2:05 PDT

Публикация от V A L E R 0 S S 😎 (@yes.b0ss) Июл 4 2017 в 12:23 PDT

#бедныелебеди #патрикивогне Публикация от @olash_b Июл 4 2017 в 11:59 PDT

К утру среды фонтан перестал работать.