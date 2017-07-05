Градостроительно-земельная комиссия Москвы отменила строительство нескольких гаражных комплексов в столице. Об этом сообщается на официальном сайте Москомстройинвеста.

ГЗК прекратила реализацию инвестиционных проектов и расторгла договоры аренды земельных участков по 11 адресам в шести округах Москвы.

Предложения по восьми участкам уточнят и рассмотрят на заседаниях рабочей группы. Сюда относятся объекты по адресам: Некрасовка, коммунальная зона №1, корпуса 515 и 516 (ЮВАО), улица Новохохловская, владение 18 (ЮВАО), улица Свободы, владение 91, корпус 3 (СЗАО), улица Архитектора Власова, владение 2 (ЮЗАО), городской округ Щербинка, Южная коммунальная зона, корпуса 22 и 22а (ЮЗАО), Солнечногорский проезд, владение 17 (САО), улица Старый Гай, владение 10а (ВАО).

Еще три участка выставят на торги для размещения гаражей. Они располагаются по следующим адресам: улица Петрозаводская, владение 32, корпус 1 (САО), Проектируемый проезд № 5004 (Полярный проезд) (СВАО), улица Вешняковская, владение 1, корпус 2 (ВАО).

В пресс-службе добавили, что пока все участки свободны.