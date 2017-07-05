К 2018 году в России появится экстренная служба для организации похорон
Столичная ритуальная служба Ritual.ru работает над созданием федеральной экстренной службы по организации похорон. Об этом сообщает агентство «Москва».
«Одно из главных направлений, над которым мы сейчас работаем, — это создание федеральной ритуальной службы. На сегодняшний день все знают четырех операторов экстренных служб: 101, 102, 103 и 104. Мы планируем запустить и пятый номер — 105», — рассказал председатель совета директоров компании Олег Шемякин.
Он отметил, что похороны — это внезапность, экстренный случай. «Надеемся, что федеральная служба будет запущена уже в начале следующего года. Сейчас мы занимаемся поиском партнеров в регионах. Эта служба будет востребована в первую очередь в городах с населением от 250 тысяч человек», — добавил он.
Городскую ритуальную службу Ritual.ru создали по поручению правительства Москвы с целью улучшения качества ритуальных услуг, оказываемых ГБУ «Ритуал» на похоронном рынке столицы.
КомментарииПодписаться