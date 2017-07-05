Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из офиса из-за задымления (обновлено)
Обновление: добавлена информация о ликвидации возгорания.
Обновление: добавлен комментарий «Яндекса».
Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из офиса в доме 16 на улице Льва Толстого из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает МЧС.
Спецслужбы уже прибыли на место происшествия. По предварительным данным, задымление возникло из-за загоревшихся в лифте электрических кабелей.
Информация о пострадавших не поступала.
UPD (15:00): К 14:58 возгорание в шахте лифта потушили. Пострадавших нет.
UPD (15:12): В пресс-службе «Яндекса» сообщили The Village, что компания работает в штатном режиме. На функционировании ее сервисов пожар также не отразился.
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