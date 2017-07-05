Обновление: добавлена информация о ликвидации возгорания.

Обновление: добавлен комментарий «Яндекса».

Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из офиса в доме 16 на улице Льва Толстого из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщает МЧС.

Публикация от Eugene Ponomarev (@elergy) Июл 5 2017 в 4:22 PDT

Публикация от Глеб (@ulalka) Июл 5 2017 в 4:42 PDT

Публикация от Hoche (@max_hoche) Июл 5 2017 в 4:47 PDT

Спецслужбы уже прибыли на место происшествия. По предварительным данным, задымление возникло из-за загоревшихся в лифте электрических кабелей.

Информация о пострадавших не поступала.

UPD (15:00): К 14:58 возгорание в шахте лифта потушили. Пострадавших нет.

Ликвидировано возгорание эл.кабелей в шахте лифта на площади 6 кв.м на ул. Льва Толстого,д.16 .Информация о пострадавших не поступала. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 5 июля 2017 г.

UPD (15:12): В пресс-службе «Яндекса» сообщили The Village, что компания работает в штатном режиме. На функционировании ее сервисов пожар также не отразился.