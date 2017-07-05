Группа компаний «А101» обустроит сеть общественных пространств на территории площадью 125 гектаров в Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«У нас запускается проект создания городской среды „нового поколения“ на территории ЖК „Скандинавия“ и ЖК „Белые ночи“. Общая площадь — порядка 300 гектаров, в рамках которой мы планируем благоустроить 125 гектаров как наших, так и городских земель», — рассказал директор «А101» по стратегии развития территорий Леонард Блинов.

Мастер-план по развитию этих территорий «А101» разработала вместе с британским бюро Gillespies. «Наш мастер-план — это симбиоз двух стратегий: социально-экономического развития территории и пространственного планирования. Соответственно, наша задача совместно с нашим партнером — прежде всего, построить социально-экономическую модель города», — добавил Блинов.

По его словам, проект подразумевает создание городских пространств с торговыми точками, площадками для проведения культурных мероприятий, прокатом спортивного оборудования, фитнес-зонами и зонами общественного питания, а также стрит-ретейлом. Кроме того, в ТиНАО построят пять парков, скверы, пруды, а также сеть пешеходных и велосипедных маршрутов.

Он добавил, что пространства будут работать круглосуточно и весь год. При этом в компании ожидают, что в ближайшие 20 лет реализации мастер-плана стоимость жилья в Новой Москве вырастет в полтора раза — со 100 до 150 тысяч рублей за квадратный метр без учета инфляции.