Главы МЧС и Русской православной церкви подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно документу, ведомство обучит священнослужителей, добровольцев и сестер милосердия оказанию помощи населению в чрезвычайных ситуациях. При этом МЧС получит возможность мобилизовать волонтеров Церкви в случае возникновения ЧС.

В свою очередь РПЦ получит право проводить уроки православной культуры и осуществлять «духовное окормление» сотрудников министерства и членов их семей, а также кадетов, курсантов и студентов ведомственных образовательных учреждений.

Как пояснили в МЧС, Церковь уделит особое внимание развитию «духовности и традиционных нравственных ценностей, чувства патриотизма и гордости за историю нашей страны, а также воспитанию культуры межнационального общения, основанной на веротерпимости».