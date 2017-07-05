Федеральная служба исполнения наказаний разработала оборудование, которое может блокировать управление беспилотниками, чтобы те не залетали на территорию исправительных учреждений. Об этом сообщает агентство «РБК».

Оборудование для перехвата разработано сотрудниками научно-исследовательского института ФСИН. С весны 2017 года оно проходит испытания. По сообщению ведомства, при подлете беспилотников к территории колонии срабатывает система обнаружения, которая «определяет уникальный идентификационный номер беспилотника» и после этого «приступает к захвату управления над ним».

Разработка такой системы началась после того, как дроны стали все чаще использовать для доставки в колонии запрещенных предметов — наркотических средств, мобильных телефонов и спиртосодержащих жидкостей. Во ФСИН также отметили, что заключенные таким образом получают возможность связаться с «сообщниками на воле» для организации «криминальных схем ​по выманиванию денег у доверчивых граждан» и совершения других противоправных действий.