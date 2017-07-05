ФСИН создала систему перехвата беспилотников над колониями
Федеральная служба исполнения наказаний разработала оборудование, которое может блокировать управление беспилотниками, чтобы те не залетали на территорию исправительных учреждений. Об этом сообщает агентство «РБК».
Оборудование для перехвата разработано сотрудниками научно-исследовательского института ФСИН. С весны 2017 года оно проходит испытания. По сообщению ведомства, при подлете беспилотников к территории колонии срабатывает система обнаружения, которая «определяет уникальный идентификационный номер беспилотника» и после этого «приступает к захвату управления над ним».
Разработка такой системы началась после того, как дроны стали все чаще использовать для доставки в колонии запрещенных предметов — наркотических средств, мобильных телефонов и спиртосодержащих жидкостей. Во ФСИН также отметили, что заключенные таким образом получают возможность связаться с «сообщниками на воле» для организации «криминальных схем по выманиванию денег у доверчивых граждан» и совершения других противоправных действий.
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