Министерство образования и науки оценило карьерные успехи выпускников российских вузов в первый год работы.

27 700 рублей составляет

средняя зарплата выпускников

российских вузов

В 2016 году выпускники очной формы обучения, которые получили первое высшее образование, в среднем зарабатывали 27,4 тысячи рублей в месяц. Самые низкие зарплаты у выпускников заочной формы обучения моложе 25 лет: средний показатель по России составляет 23,4 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты в первый год трудоустройства получают окончившие Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Их выпускники зарабатывают 58,1 тысячи рублей. Выпускники МГТУ имени Баумана получают 56,3 тысячи рублей. Третью строчку с 55 тысячами рублей занимает Ульяновский институт гражданской авиации имени Бугаева. Замыкают пятерку МИФИ и Высшая школа экономики — выпускники этих вузов получают 53 и 51 тысячу рублей соответственно. Выпускники МГУ имени Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета в среднем зарабатывают 49,9 тысячи рублей.

Средний процент трудоустройства выпускников остался прежним — 75 %. В топ вузов, выпускники которых наиболее востребованы на рынке, вошли МГТУ имени Баумана, МИФИ, РГУ нефти и газа имени Губкина, Финансовый университет и Московский авиационный институт.