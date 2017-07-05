За год россияне стали почти в три раза чаще экономить на медицинских услугах. Если в прошлом году таких людей было 6 %, то в июне этого года их уже 16 %. Такие данные опроса получил исследовательский холдинг «Ромир».

Кроме этого, число жителей России, экономящих на бытовых услугах, выросло втрое (с 4 % до 13 %). На мобильной связи стали экономить 12 % вместо 3 %, а на транспорте — 11 % вместо 3 %. Опрошенные также сообщили, что стали чаще экономить на спорте, развлечениях и ресторанах.

«Таковы наглядные свидетельства того, что период тяжелой экономической ситуации для россиян продолжается, причем все еще с тенденцией к ухудшению», — говорится в исследовании.

Исследование также показало, что к экономии более склонны женщины. Они тщательнее контролируют расходы на продукты, косметику, одежду, салоны красоты. Мужчины назвали основными статьями экономии алкоголь и сигареты.