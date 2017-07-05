Депутат от КПРФ Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект о приоритете в предоставлении отпуска многодетным родителям. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Поправки предусматривают право выбора удобного времени для отпуска родителями, имеющими более двух детей в возрасте до 12 лет. В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива позволит многодетным родителям активнее участвовать в воспитании детей и поможет работающим парам совмещать отпуск для полноценного отдыха.

Автор инициативы подчеркнула, что поддержка детства является приоритетом для социального развития России, поэтому для многодетных семей должен быть установлен режим наибольшего благоприятствования.

21 июня в министерстве труда отменили акт, разрешающий матерям двух и более малолетних детей брать отпуск в любое удобное для них время.