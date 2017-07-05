Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила размер компенсации расходов на питание для пассажиров при задержках и отмене рейсов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Стоимость ваучера на питание выросла в два раза — с 490 рублей до 1 тысячи рублей. Ваучер можно использовать в расположенных в Шереметьеве заведениях, с которыми у авиакомпании существуют партнерские соглашения.

«Аэрофлот» компенсирует пассажирам расходы на питание в случае ожидания отправления рейса более четырех часов по вине перевозчика, а также при задержке или отмене рейса из-за неблагоприятных метеоусловий и по техническим причинам.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.