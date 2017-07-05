Памятник жертвам политических репрессий в Москве установят несмотря на провал сбора пожертвований на его создание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова.

Специально созданному для краудфандинга Фонду памяти удалось собрать лишь 32 миллиона рублей из заявленных 160 миллионов рублей. Все недостающие затраты возьмут на себя столичные власти. Неудачный сбор средств Романов объяснил недостатком информации в СМИ о проекте.

Ранее председатель Совета по правам человека Михаил Федотов отмечал, что полная сметная стоимость монумента составит 460 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей выделит правительство Москвы.

В декабре 2014 года московские власти поддержали идею установки памятника жертвам политических репрессий на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Победителем конкурса концепций будущего монумента стал автор проекта «Стена скорби» Георгий Франгулян. В апреле 2017 года стало известно, что памятник откроется 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий.