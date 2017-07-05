Московские больницы и поликлиники проведут ряд акций ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, 8 и 9 июля более чем в 60 медучреждениях расскажут о сохранении репродуктивного здоровья. В поликлиниках и диагностических центрах пройдут лекции для женщин, а также консультации специалистов: урологов, гинекологов, специалистов УЗИ-диагностики. А для детей из многодетных семей организуют профилактические осмотры и консультации врачей.

Также в субботу, 8 июля, в Центре планирования семьи и репродукции проведут обзорную экскурсию по роддому, где расскажут о подготовке к родам и грудном вскармливании. Кроме того, с 10 по 14 июля в больницах и поликлиниках можно пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Ознакомиться с расписанием акций можно на сайте департамента здравоохранения Москвы (.pdf).