Москва заняла четвертое место в рейтинге крупнейших городов и агломераций мира, которые наиболее готовы к внедрению высоких технологий. Это следует из результатов исследования, проведенного сетью компаний в области консалтинга и аудита PricewaterhouseCoopers.

Первое место с 62 % готовности занял Сингапур, второе — Лондон с 59 %, третье — Шанхай с 55 %. В пятерке также оказались Москва и Нью-Йорк, набравшие по 53 %. Российская столица вышла в лидеры по сервису для горожан, инфраструктурной готовности, открытому адаптивному образованию и цифровой экономике.

«Приятно, что современная Москва уверенно занимает лидирующие позиции среди самых умных городов мира. Мы видим мировые тенденции в области Smart City, понимаем все ключевые тенденции, постоянно движемся вперед и развиваемся. Сегодня передовые IT-решения внедрены в различные сферы городской жизни для удобства москвичей, что уже позволило столице достичь высоких результатов по многим параметрам умного города. В то же время исследование PricewaterhouseCoopers — это очень ценный для нас материал, который в том числе поможет определить приоритеты и скорректировать дальнейшую стратегию развития Москвы», — заявил руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.

PwC также дала оценку текущим возможностям мегаполисов для внедрения технологических решений в различные социальные сферы: здравоохранение, образование, безопасность, туризм и культуру, транспорт, экономику, ЖКХ, градостроительство, взаимодействие с гражданами.

Электронный опрос провели среди жителей нескольких мегаполисов в июне 2017 года, общее число опрошенных — 1 500 человек.