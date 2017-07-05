Обновлено: Добавлена информация о возобновлении остановок

Поезда «Ласточка» следуют без остановки через станции Дубровка, Угрешская, Новохохловская, Нижегородская. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЦК.

Причина сбоя пока неизвестна. При этом против часовой стрелки поезда следуют штатно.

«Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы как можно скорее возобновить штатное движение „Ласточек“ по часовой стрелке», — говорится в сообщении.

UPD (20:14): «Ласточки» возобновили остановки на всех станциях. Для восстановления графика движения поездов на линию выдан резервный состав.