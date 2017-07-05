Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня. В этом выпуске: снос особняка на Новокузнецкой, десятичасовая очередь к мощам Николая Чудотворца, продление эмбарго, агитационные плакаты в метро и регистрация дронов.

Десятичасовая очередь к мощам Николая Чудотворца

Время ожидания в очереди к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя увеличилось до 10 часов. Поэтому теперь начал действовать новый режим доступа к святыне. С учетов увеличении времени ожидания в очереди вход в нее ограничат в 16:30. Сейчас вход в очередь для поклонения мощам находится на пересечении Фрунзенской набережной и улицы 3-я Фрунзенская.

Продление продуктового эмбарго

Российское правительство продлило действие продуктового эмбарго еще на один год — до 31 декабря 2018-го. Так власти отреагировали на расширение черного списка, подготовленного властями США, и решение Евросоюза продлить антироссийские санкции.

Снос особняка на Новокузнецкой

Департамент культурного наследия Москвы согласовал разборку деревянного особняка купца Ярослава Кудрявцева на Новокузнецкой, 42, XIX века постройки с возведением на его месте нового кирпичного здания. Здание является выявленным объектом культурного наследия. Его деревянные стены входят в предмет охраны. Поэтому их снос незаконен, утверждают активисты «Архнадзора». По мнению Мосгорнаследия, «замена материала конструкций объекта направлена на его физическую сохранность».

Агитационные плакаты в метро

На станции «Лермонтовский проспект» разместили плакаты с данными о часах наибольшей загрузки метро. По словам первого замначальника метрополитена Романа Латыпова, таким образом специалисты рассчитывают разгрузить пассажиропотоки в часы пик, чтобы пассажиры не ездили в переполненных вагонах.

Регистрация дронов

С 5 июля стала обязательной регистрация беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов. Для дронов от 250 граммов до 30 килограммов Госдума прописала упрощенный порядок учета, при этом владельцы таких дронов не обязаны их регистрировать до тех пор, пока не вступят в силу правила о проведении таких процедур..

Предполагается, что для постановки беспилотника на учет его владелец должен будет предоставить все данные об аппарате, а также свою контактную информацию. Это следует делать при покупке аппарата в России или в течение 10 дней после ввоза беспилотника в Россию. Заявление можно будет подать в электронном виде. После этого владельцу пришлют регистрационный номер, который надо будет наклеить или нарисовать на борту беспилотника.

Тяжелые беспилотники должны быть зарегистрированы как обычные воздушные суда. В законодательстве также появилось понятие беспилотных авиационных систем, в которых один пилот управляет сразу несколькими дронами.

Компенсация за задержки рейсов «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила размер компенсации расходов на питание для пассажиров при задержках и отмене рейсов в аэропорту Шереметьево. Стоимость ваучера на питание выросла в два раза — с 490 рублей до 1 тысячи рублей. Ваучер можно использовать в расположенных в Шереметьеве заведениях, с которыми у авиакомпании существуют партнерские соглашения.